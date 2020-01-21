Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam Trump ile "harika" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, gümrük vergilerinin yükselmesini önlemek için internet devlerine uygulanan vergi konusunda Trump ile bir anlaşma üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Fransız basınında yer alan haberlerde, iki liderin yıl sonuna kadar, merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) çerçevesinde uzlaşıya varacağı ifade edildi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in çarşamba günü İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuyla ilgili ABD'li mevkidaşı Steven Mnuchin ile görüşmesi bekleniyor.

İnternet devlerine Fransa'da yüzde 3 vergi

Fransa Ulusal Meclisi; Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını 11 Temmuz 2019'da onaylamıştı. Yasaya göre, internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergilerin, Fransa'ya bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.

Fransa'nın ABD'li internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergi uygulaması konusunda ısrarcı olması, Fransa ile ABD arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden oluyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, geçen ay yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı ABD'li teknoloji firmalarına getirdiği verginin haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini ve söz konusu uygulamaya misilleme yaparak, Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planladıklarını bildirmişti.

Buna karşılık Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin Fransız ürünlerine yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planlamasının kabul edilemez olduğunu, gerçekleşmesi durumunda ise Avrupa Birliği'nin (AB) buna cevap vereceğini belirtmişti.

Kaynak: AA