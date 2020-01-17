ABD ile Fransa arasındaki dijital vergi krizi yükseliyor17 Ocak 2020 Cuma 15:48 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 15:52
Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dijital vergi krizi sürüyor. Fransız Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire -, "Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'ya yaptırım uygularsa Avrupa Birliği karşılık verir" dedi.
Fransız Bakan Le Maire, 40'a yakın ülkenin ulusal dijital vergilendirme konusunda çalışmalar yaptığını belirtti.
Dijital vergi konusuna uluslararası bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri ile dijital vergi konusunda yaşadıkları itilafta topun Amerikalı muhataplarında olduğunu ifade eden Fransız bakan, "Amerika Birleşik Devletleri Fransa'ya yaptırım uygularsa, Avrupa Birliği misilleme yapar" dedi.
Amerikan internet firmalarının elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısı temmuz ayında Fransız Ulusal Meclisi'nden geçmişti.
Washington, dijital hizmet vergisinin haksız olduğunu belirterek, soruşturma başlatmıştı.
Kaynak: TRT Haber