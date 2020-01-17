Fransız Bakan Le Maire, 40'a yakın ülkenin ulusal dijital vergilendirme konusunda çalışmalar yaptığını belirtti.

Dijital vergi konusuna uluslararası bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri ile dijital vergi konusunda yaşadıkları itilafta topun Amerikalı muhataplarında olduğunu ifade eden Fransız bakan, "Amerika Birleşik Devletleri Fransa'ya yaptırım uygularsa, Avrupa Birliği misilleme yapar" dedi.

Amerikan internet firmalarının elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısı temmuz ayında Fransız Ulusal Meclisi'nden geçmişti.

Washington, dijital hizmet vergisinin haksız olduğunu belirterek, soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: TRT Haber