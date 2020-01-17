Dünya
Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek17 Ocak 2020 Cuma 15:03 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 15:04
24 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşecek.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti. Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti.
Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan'ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da kaydetti.
Bunun yanında, Merkel'in Türk Alman Ticaret Odasının davetine katılarak ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, Türkiye'deki sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı.
Kaynak: AA