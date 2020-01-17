Panama'da "Tanrı'nın Yeni Işığı" isimli bir tarikatın kampına yapılan polis baskında 7 kişinin cansız bedeni bulundu.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada cesetlerin 1 ila 17 yaşlarında değişen 6 çocuk ve bir kadın olduğunu belirtildi.

Açıklamada polis baskını sırasında kampta zorla tutulup işkence gören 14 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi.

Tarikat üyesi 10 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tarikat üyelerinin kampta "şeytan çıkarma ayinleri" düzenlediği ifade edildi.

Kaynak: Reuters