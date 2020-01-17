Taliban’ın Sözcüsü Suheyl Şahin, Katar’ın başkenti Doha’da, ABD ile iki günden beri yürüttükleri barış müzakerelerinde ‘anlaşmanın imzalanmasını ve yapılacak töreni’ görüştüklerini açıkladı.

Afganistan merkezli Tolo News’un haberine göre, Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, müzakerelerin birkaç gün devam edeceğini belirtti.

Müzakerelere yakın kaynaklar, barış anlaşmasının Afganistan’daki 13 bin Amerikan ve binlerce NATO askerinin ülkeden kademeli olarak çekilmesini kapsadığını iddia etti.

Kaynaklar, müzakerelerin ilerlemesi için Taliban’ın 7-10 gün boyunca şiddeti azaltmayı kabul ettiğini söyledi.

Müzakerelere katılmak istediği halde Taliban’ın vetosu nedeniyle masada yer almayan Afganistan hükümeti ise şiddetin azaltılması değil bir ateşkesin olması gerektiğini savunuyor.

Müzakereler, ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad ile Taliban’ın ikinci ismi Abdul Gani Baradar liderliğinde yürütülüyor.

Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, geçen eylül ayında Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine durdurmuştu.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri Taliban'ın, elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.



Kaynak: TRT Haber