Çin, bir milyar 400 milyonu bulan nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi.

Yıllarca ülkede tek çocuk politikası uygulandı.

Kural 5 yıl önce yumuşatıldı, iki çocuk sahibi olmanın yolu açıldı ancak doğum oranı yine de geriledi.

2019, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan yana, doğum oranının en düşük olduğu yıl olarak kayda geçti.

Binde 10,48 olan doğum oranı, ülkede 70 yıldaki en düşük düzey.

Çocuk masrafı korkutuyor

Çin’de birçok genç çift, sağlık ve eğitim masraflarını karşılayamayacakları endişesiyle çocuk sahibi olmaya sıcak bakmıyor.

Ülkede boşanan çiftlerin sayısı da hızla artıyor, neredeyse rekor düzeyde.

Dünyanın en kalabalık ülkesinde doğum oranının gerilemesi, uzun vadede ciddi bir sorun.

Yaşlı nüfus hızla artarken çalışan nüfusun azalmasının, sağlık hizmetleri ve emeklilik sistemini zorlayacağı yorumları yapılıyor.

Kaynak: Reuters, BBC