Dünya
Beraber fotoğraf çektirmek istediği köpek yüzünü ısırdı17 Ocak 2020 Cuma 15:06 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 16:02
Arjantin’de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.
Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı. Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.
Cinsi ‘Alman kurdu’ olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı.
Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.
Kaynak: DHA