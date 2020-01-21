Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü” bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

Daha önce de birkaç kez Yeşil Bölge’de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze düşmüştü.

Kaynak: AA