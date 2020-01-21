Dünya
Bağdat'ta füze saldırısı21 Ocak 2020 Salı 00:52 - Son Güncelleme
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 3 adet füze atıldı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.
[Fotoğraf: Reuters]
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü” bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.
Daha önce de birkaç kez Yeşil Bölge’de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze düşmüştü.
Kaynak: AA
Etiketler: yeşil bölge son dakika roket saldırısı Irak Bağdat ABD büyükelçiliği