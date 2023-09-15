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Dünya
AA 15.09.2023 23:56

Macron: Avrupa sınırlarını daha iyi korumalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın sınırlarını daha iyi koruması gerektiğini söyledi.

Macron: Avrupa sınırlarını daha iyi korumalı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Macron, ziyaret için gittiği Semur-en-Auxois köyünde basına yaptığı açıklamada, Akdeniz'de son günlerde göç akınına uğrayan İtalya'nın Lampedusa Adası'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göç meselesinin tüm Avrupalıları etkilediğini, bu gibi durumlarda insani bir yaklaşım sergilemek gerektiğini vurgulayan Macron, insanların hayatları pahasına Akdeniz'den geçerek Avrupa topraklarına geldiğini söyledi.

İtalya'nın yanında olmanın tüm Avrupa Birliği'nin (AB) görevi olduğunu kaydeden Macron, "Avrupa, sınırlarını daha iyi korumalı" diye konuştu.

Macron, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile Lampedusa Adası'ndaki durumu görüştüğünü belirterek, Fransız ve İtalyan hükümetlerinin bu konuda bir çalışma yürütmekte olduğunu ve kararlar alacağını ifade etti.

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