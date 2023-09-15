Polonya Tarım Bakanı Telus'tan AB Komisyonu'nun Ukrayna tahılı kararına tepki

Telus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu'nun Ukrayna tahılına yönelik ambargonun süresini uzatmadığını anımsattı.

Polonyalı çiftçilerin kendileri için her şeyden önemli olduğunu belirten Telus, "Komisyon, Ukrayna tahılına uygulanan yasağı uzatmıyor, biz kendimiz uzatacağız. Ukrayna tahılı Polonya'ya gitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu, bugün akşam saatlerinde Ukrayna'dan AB ülkelerine tarımsal ürün ithalatı konusunda açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Ukrayna'nın AB'ye tahıl ve diğer gıda ürünleri ihracatına yönelik uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin süresinin bugün sona ereceği anımsatılmıştı.

AB Komisyonu ve Ukrayna'nın öngörülemeyen durumlara hızla tepki verebilmek için piyasayı yakından takip edeceğine işaret edilen açıklamada, "AB Komisyonu, Ukrayna'nın etkili tedbirleri yürürlükte olduğu ve tam olarak çalıştığı sürece herhangi bir kısıtlama uygulamaktan kaçınacaktır." ifadesi yer almıştı.

Böylece, AB'nin Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'a Ukrayna tahılı ithal etmemelerini sağlayan kararı bugün sonunda bitecek.

Özellikle, Polonya ve Macaristan, çiftçilerini korumak için Ukrayna tahılına kısıtlamanın uzatılmasını istiyordu.

Polonya, Macaristan, Slovakya ve Romanya, AB'nin karar almaması halinde kısıtlamaları tek taraflı uzatabileceklerini açıklamıştı.

Muhalefet ile iktidar aynı görüşte

Polonya'da çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 60,5’i hizmet, yüzde 30,5’i sanayi ve yüzde 9’u tarım sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Polonya basınındaki haberlerde buğday ve mısır fiyatlarındaki değişime yer veriliyor. Buğdayın fiyatının eylül itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 10, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 41 daha düşük olduğu ifade ediliyor. Yemlik mısırın fiyatının ise geçen yıla göre yüzde 33 daha ucuz olduğu kaydediliyor.

Ülkede sayıları yıldan yıla azalan çiftçiler, Ukrayna tahılının daha fazla dolaşımda bulunması halinde zaten fiyatı ucuzlayan bu ürünleri yetiştirmenin çok zor olacağını ifade ediyor. Polonyalı yöneticiler de bu nedenle her fırsatta ülkedeki çiftçilere sahip çıkıp yalnız bırakmayacaklarını belirtiyor.

Ülkede 15 Ekim’de düzenlenecek seçimler öncesi birçok konuda karşıt görüşler sunan muhalefet ile iktidar ise bu konuda aynı fikri paylaşıyor.