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Dünya
AA 15.09.2023 22:38

Burkina Faso, Fransa'nın Vagadugu Askeri Ataşesini sınır dışı etti

Burkina Faso, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Emmanuel Pasquier'den ülkeden 2 hafta içinde ayrılmasını istedi.

Burkina Faso, Fransa'nın Vagadugu Askeri Ataşesini sınır dışı etti
[Fotograf: Reuters]

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığının Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Pasquier'in "yıkıcı faaliyetlerde" bulunduğu gerekçesiyle 14 Eylül itibarıyla akreditesinin iptal edildiği bildirildi.

Pasquier ve Askeri Ataşeliğe bağlı personelin sınır dışı edildiği ve ülkeden 2 hafta içinde ayrılması gerektiği vurgulanan notada, Burkina Faso'nun Paris Büyükelçiliğindeki askeri misyonunun da 14 Eylül itibarıyla kapatıldığı kaydedildi.

Fransa ile Burkina Faso arasındaki ilişkiler, mevcut Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'nin Eylül 2022'de yönetime el koymasından sonra kötüleşmeye başlamıştı.

Darbenin akabinde Vagadugu'daki Fransa Büyükelçiliği ve Fransız Enstitüsü saldırıya uğramış, ülkede geniş çaplı Fransız karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Ocak 2023'te de Burkina Faso, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'i sınır dışı etmişti.

Şubatta da Sabre Operasyonu kapsamında konuşlu 400 Fransız askeri Burkina Faso'nun talebiyle ülkeden ayrılmıştı.

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