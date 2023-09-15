Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.09.2023 22:36

ABD: Türkiye ve BM, tahıl girişimini canlandırmak için yoğun çalışıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırmak için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

ABD: Türkiye ve BM, tahıl girişimini canlandırmak için yoğun çalışıyor
[Fotograf: AA]

Sullivan, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'yı tahıl anlaşmasına döndürmek için baskı yapmaya devam ettiklerini ifade eden Sullivan, "Tüm dünyaya da bu yönde çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Sullivan, "Türkiye ve Guterres bu alanda yoğun çalışıyor. Umarız bir sonuç elde edilir." diye konuştu.

Diğer taraftan Rusya'nın "iyimser" olunabilmesi için çok fazla gerekçe sunmadığını aktaran Sullivan, Moskova'nın tahılın dünyaya ulaşımını sağlama konusunda isteksiz olduğunu savundu.

Karadeniz Tahıl Girişimi

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl Koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:19
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
22:46
Antalya'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
22:39
Burkina Faso, Fransa'nın Vagadugu Askeri Ataşesini sınır dışı etti
22:40
36 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturmasında bir kişi tutuklandı
22:28
İstanbul'da filmleri aratmayan olay: Kaçan sürücüyü, motokuryenin arkasına binerek takip etti
22:07
ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacak
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da filmleri aratmayan olay: Kaçan sürücüyü, motokuryenin arkasına binerek takip etti
İstanbul'da filmleri aratmayan olay: Kaçan sürücüyü, motokuryenin arkasına binerek takip etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ