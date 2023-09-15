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Dünya
AA 15.09.2023 21:57

G7 ülkeleri, Rusya'dan elmas ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor

Uluslararası basında yer alan habere göre G7 ülkelerinin, 3 hafta içinde Rusya'dan elmas ithalatını yasaklama kararını duyurması bekleniyor.

G7 ülkeleri, Rusya'dan elmas ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Dünya elmas ticaretinde ilk sırada yer alan Belçika'nın teklif ettiği yasak planı kapsamında küresel elmas pazarı değişikliğe uğrayacak.

Bu çerçevede ham ve cilalı elmasları sertifikalandırmak ve Rus elmaslarının izini sürmek amacıyla ortak sistem uygulanacak.

G7 ülkeleriyle yapılacak elmas ticaretinde giriş noktaları ve gümrük kontrolleri merkezileştirilecek.

Sadece sertifikalandırılmış ve Rusya dışından gelen elmasların bu piyasaya erişimi olacak. Böylece Rusya'nın elmastan sağladığı gelir kesilecek.

Rusya, dünyanın en büyük ham elmas üreticisi konumunda bulunuyor. Rusya'nın elmas ihracatından yılda 4 milyar dolar gelir sağladığı tahmin ediliyor.

Dünyadaki ham elmasların yüzde 80'inden fazlasının ticareti, Belçika'nın Anvers şehrinde yapılıyor.

Elmasların yüzde 90'ı ise Hindistan'da işleniyor.

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