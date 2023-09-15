İran'dan AB, İngiltere ve ABD'nin "insan hakları" yaptırımlarına tepki

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Abdullahiyan, Tahran'da düzenlenen bir etkinliğin ardından basına açıklama yaptı.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın silah ambargosunu İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle yürürlükte tutma kararının sorulması üzerine Abdullahiyan, ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti.

Abdullahiyan, "Anlaşma metnine göre, karşı taraflar ne kadar taahhütlerinden uzaklaşırsa İran da buna göre adımlarını atacaktır. Bu doğrultuda, Meclis tarafından onaylanan Orantılı ve Karşılıklı Eylem Yasası bu konudaki görevi belirlemekte ve hükümet bu konuda uygun ve orantılı adımlar atmaktadır." dedi.

AB, İngiltere ve ABD'nin İran'da "insan hakları ihlallerinden sorumlu" kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlarına dair Abdullahiyan, yaptırım listesine alınan isimler arasında birkaç yıl önce ölen kişilerin de olduğuna dikkati çekerek, "Onların listeye dahil edilmesi şaka gibi. Aslında kendileri de bu saçma oyundan bıktılar." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı, "Bir yandan müzakere talebinde bulunup diğer yandan da yanlış politikaları tekrarlayarak İran üzerindeki baskıyı artıramazlar. Karşı tarafın girişimlerini cevapsız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

AB, İngiltere ve ABD'den Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümü öncesinde İran'a yeni yaptırımlar

AB, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a uyguladığı yaptırım listesine 4 kişi ve 6 kurumu ekleme kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da Mahsa Emini'nin ölümü ve sonrasındaki protestoların bastırılmasında rolü olan aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 29 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine eklediğini açıklamıştı.

Bakanlık ayrıca, Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars ve Tesnim haber ajanslarına ve İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye de yaptırım kararı almıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da İran İslami İrşat ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ve Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani'nin de aralarında olduğu üst düzey isimlere yaptırım getirdiğini duyurmuştu.

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı uzun süreli protestolara yol açmıştı.

Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bu süreçte ABD, İngiltere ve AB başta olmak üzere Batılı ülkeler insan hakları ihlalleri gerekçesiyle birçok üst düzey İranlı yetkiliye defalarca yaptırım kararı almıştı.