Açık 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.09.2023 20:35

Libya: Cebel el-Ahdar bölgesinde yaklaşık 5 bin ev zarar gördü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınasında birkaç kenti çevreleyen Cebel el-Ahdar bölgesinde yaklaşık 5 bin evin zarar gördüğünü açıkladı.

Libya: Cebel el-Ahdar bölgesinde yaklaşık 5 bin ev zarar gördü
[Fotograf: AP]

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Konut ve Kamu Hizmetleri Projeleri Kurumu sel felaketinde dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hazırlanan ön rapora göre meydana gelen sel ve su baskınları sonucu Cebel el-Ahdar bölgesinde yaklaşık 5 bin ev zarar gördü." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede yaklaşık 35 kilometrelik hasarlı yol ile 20 kilometrelik ana yağmur suyu drenaj hattının onarıma ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, altyapının zarar görmesinin içme suyu şebekelerini olumsuz etkilediği, bu nedenle birçok bölgede içme suyuna erişim sağlanamadığı aktarıldı.

Libya'daki sel ardında büyük yıkım bıraktı
Libya'daki sel ardında büyük yıkım bıraktı

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Derne, Beyda, Bingazi, Merc, Taknis, Suse, Mehili ve Verdiyye kentlerinde sel felaketine yol açmıştı.

Libya'da sel nedeniyle 38 binden fazla kişi yerinden edildi
Libya'da sel nedeniyle 38 binden fazla kişi yerinden edildi

ETİKETLER
Libya Sel
Sıradaki Haber
İsrail askerleri Gazze sınırında 9 Filistinliyi yaraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:46
Almanya'da skandal: Yatağa bağımlı Türk hasta ameliyat önlüğüyle taburcu edildi
21:38
Hataylı balıkçılar "vira bismillah" dedi
21:24
Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı
21:20
AB'nin Ukrayna tahıl ürünlerine uyguladığı yasak kalkıyor
21:16
Yeniden görülen iki ayrı FETÖ davasında karar
21:10
Bakan Şimşek: 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacağız
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
FOTO FOKUS
Almanya'da skandal: Yatağa bağımlı Türk hasta ameliyat önlüğüyle taburcu edildi
Almanya'da skandal: Yatağa bağımlı Türk hasta ameliyat önlüğüyle taburcu edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ