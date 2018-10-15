  • 16 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR
    EURO
  • BIST
    ALTIN
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Macaristan'da sokakta yaşamak yasaklandı

Macaristan'da sokakta yaşamak yasaklandı

Macaristan'da yürürlüğe giren kanuna göre sokakta yaşamak suç haline geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Macaristanda sokakta yaşamak yasaklandı

Macaristan Ulusal Meclisinde 20 Haziran'da kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe konulan kanun kapsamında evsizlerin sokakta yaşaması yasaklandı.

Yeni düzenlemeye göre, bir evsiz polis tarafından üç defa uyarılmasına rağmen sokakta yaşamaya devam etmesi halinde para ya da hapis cezasına çarptırılabilecek.

Macaristan İnsan Kaynakları Bakan Yardımcısı Attila Fülöp, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, ülkede artık sokakta yaşamanın yasaklandığını ama evsizlerin ülke genelinde 19 bin yataklı tesislerde yeme, içme ve temizlenme ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamlarını sürdürebileceklerini söyledi.

Nüfusu 9,7 milyon olan Macaristan'da 20 bin civarında evsiz bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER