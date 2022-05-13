Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 93 bin ördek itlaf edildi
[Fotoğraf:Reuters]
Macaristan Ulusal Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), ülkede kuş gribi nedeniyle 93 bin ördeğin itlaf edildiğini bildirdi.
Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin Szabolcs-Szatmar-Bereg bölgesindeki bir çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N1) rastlandığı belirtildi.
Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 93 bin ördeğin itlaf edildiği aktarılan açıklamada, çiftliğin 10 kilometre yakınındaki bölgelerin de güvenlik amacıyla kontrol edileceği kaydedildi.
Etiketler: Macaristan Kuş Gribi
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