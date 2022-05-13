Lavrov, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

AB'nin Ukrayna’ya üyelik verme hususundaki gelişmeleri eleştiren Lavrov, ekonomik bir platform olan AB’nin saldırgan bir oyuncuya dönüştüğünü iddia etti.

Lavrov, AB'nin, NATO'nun attığı adımları takip etmeye çalıştığını belirterek "AB, böylece Kuzey Atlantik İttifakı ile birleşme eğilimini teyit ediyor ve aslında onun uzantısı işlevini yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna bağlantısız bir statü ilan etmeye hazır"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ocak ayındaki Münih Konferansı’nda nükleer silahlardan vazgeçmenin hata olduğunu söylemesine rağmen Ukraynalı meslektaşlarının blok dışı statü ve nükleer olmayan statüye hazır olduklarını söylediğini hatırlatan Lavrov, “Yine de artık NATO dışında ve diğer askeri-politik blokların dışında garantiler alarak tarafsız, bağlantısız bir statü ilan etmeye hazırlar.” dedi.

"Afganistan'da durumun yeniden kötüleşmesine izin vermeyeceğiz"

Afganistan’ın yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Lavrov, bu ülkedeki durumun yeniden kötüleşmesi ve istikrarsızlaşmasına izin veremeyeceklerini ifade etti.

Lavrov, “(Durum kötüleşirse) yeni istihdam yaratılmasına, ekonominin, ulaşımın ve dış ilişkilerin gelişmesine izin veren alt yapıya bir kuruş yatırım yapmayan NATO’nun varlığından acı çeken Afgan halkı için çok zor olacak.” diye konuştu.

Uluslararası toplumun Afganistan'a insani ve diğer yardımları seferber etmeye daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, ABD ve müttefiklerinin ise Afganistan’ın yeniden inşasının maliyetinin sorumluluğunu taşıması gerektiğini dile getirdi.

BDT ülkelerinin etkileşime olan bağlılıklarını açık bir şekilde teyit ettiğini de aktaran Lavrov, “Toplantıda hepimiz BDT'nin otoritesinin güçlendirilmesi lehinde konuştuk." ifadesini kullandı.

BDT toplantısında ayrıca ABD, AB, NATO üye ülkelerinin Orta Asya'daki etkilerini güçlendirmeye yönelik girişimleri de dahil olmak üzere Orta Asya'daki durumu görüştüklerini belirten Lavrov, Batı’nın bu girişimlerin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği içindeki ilişkilere zarar verebileceğini söyledi.