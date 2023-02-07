Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 00:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan, 55 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi
[Fotograf: AA]
Macaristan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla ekip gönderdi.
Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Bence Retvari yaptığı açıklamada, Macaristan Ulusal Afet Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlı 55 kişilik arama kurtarma ekibinin depremzedelere yardım etmek için Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.
Retvari, Ulusal Afet Yönetimi'ne bağlı ekibin çok tecrübeli olduğunu ve Türkiye'de yapacağı çalışmalarla Türk-Macar dostluğunu da güçlendireceğini kaydetti.
Ekiple birlikte, arama kurtarma köpekleri ve 90 ton ekipmanın Macar Ordusuna ait uçakla Adana'ya hareket ettiği belirtildi.
Etiketler: Macaristan Deprem Kahramanmaraş
Son Haberler
- 11:39
- 11:36
- 11:34
- 11:41
- 11:24
Sıradaki Haber
Suriye'de depremde en az 1356 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz