Pedersen, yaptığı yazılı açıklamada, kışın ortasında Türkiye ve Suriye'de binlerce kadın, çocuk ve yaşlının etkilendiği depremin yol açtığı trajik can kayıpları ve büyük yıkımın kendisini derinden etkilediğini duyurdu.

"Depremden etkilenenlere en derin başsağlığı dileklerimi iletiliyorum." ifadelerini kullanan Pedersen, bunlardan birçoğunun zaten yıllardır büyük acılar çektiğini belirtti.

Pedersen, "Tam bir dayanışma ve destek içerisindeyiz" ifadelerini kullanırken, Suriye halkının acil olarak uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti ve herkesi buna destek vermeye davet etti.