Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 06:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Luran Ahmeti koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: DHA]
Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Üsküp’teki Arnavut Tiyatrosu’nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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