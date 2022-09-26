Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de gerçekleştirdiği görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin Belarus ve Rusya’nın çökeceğine yönelik tahminlerde bulunduğunu ifade eden Lukaşenko, “Çökmemizi bekliyorlardı ancak korkusuzca devam ediyoruz. Bizimle başarılı bir şekilde çalışan ortaklar bulduk” diye konuştu.

"Rusya ve Belarus, ihtiyaç duydukları her şeye sahip"

Lukaşenko, Rusya ve Belarus’u aşağılamaya yönelik girişimlerin ise kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Aşağılanmaya kimse tahammül edemez. Rusya devasa bir ülke. Avrupalılara da geleceklerinin Rusya ve Belarus’la birlikte olduğunu söylüyorum. Rusya ve Belarus, ihtiyaç duydukları her şeye sahip, biz de onlardan teknoloji gibi çeşitli şeyler alabiliriz. Sorumlu adımlar atmaları gerekiyor.”

Avrupalı siyasetçilerin, protesto yapan vatandaşlarını dinlemeleri gerektiğini söyledi.

“Tüm Avrupa karışık. En zengin ülke Almanya’da bile halk sokakta, herkes gösteri yapıyor. Bir noktadan sonra bunlara kulak vermek zorunda kalacaklar.”

Kısmi seferberlik kararı nedeniyle Rusya’dan ayrılan insanlara ilişkin konuştu.

“Belki de bu güzel bir gelişmedir. Diyelim ki 30 bin veya 50 bin insan ülkeden kaçtı. Rusya’nın 25 milyon insandan oluşan seferberlik kaynağı var. Kaçanlar güvenebileceğiniz insanlar değil. Siz nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum ama 2020’de Belarus’tan birkaç bin insan kaçtığında ben endişelenmemiştim.”

Lukaşenko, Belarus’tan kaçanların önemli oranda geri dönmek istediğini anlattı.

“Rusya’dan kaçanlar da geri dönmek isteyecek. Sizin ise bu insanlarla ne yapacağınıza karar vermeniz gerekecek, gelmelerine izin vereceksiniz veya gittikleri yerlerde kalmalarını söyleyeceksiniz.”

Belarus gübresine yönelik engeller

Putin ise Lukaşenko ile bölgesel sorunlara ve ekonomiye dair çok sayıda konuda görüşmeyi planladığını dile getirdi.

“Maalesef, Belarus gübresinin küresel pazarlara erişimi hala engelleniyor. Bu çok garip çünkü özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu ürünlere ciddi bir ihtiyacı bulunuyor.”

Putin, Batılı ülkelerin Rusya ve Belarus’a saygıyla yaklaşmaları gerektiğinin altını çizdi.