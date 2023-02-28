İsviçre'nin SonntagsZeitung gazetesinin haberinde, ülkesinde "zimmete para geçirmek ve kara para aklamakla" suçlanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame'nin 12 İsviçre bankasına yüz milyonlarca dolar transfer ettiği iddia edildi.

Haberde, Selame'nin Cenevre'deki HSBC şubesindeki hesabına 250 milyon dolar (yaklaşık 4 milyar 721 milyon lira) ve UBS, Credit Suisse, Julius Baer, ​​EFG ile Pictet adlı bankalardaki hesaplarına da önemli bir miktar para transferi yapıldığı savunuldu.

İşlemlerin Britanya Virjin Adaları'nda kayıtlı "Forry Şirketi" adlı offshore şirket aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia edilen haberde, daha sonra "önemli meblağların" da birçok Avrupa ülkesinde gayrimenkul satın almak için bu hesaba aktarıldığı öne sürüldü.

Riyad Selame hakkındaki suçlamalar

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar (yaklaşık 6 milyar 156 milyon lira) ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı, Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.