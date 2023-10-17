Lübnan'dan düzenlenen anti tank füzesi saldırısında 3 İsrailli yaralandı

Sabah saatlerinde de Lübnan topraklarından İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim yerine ateş açıldığı kaydedilmişti.

İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda bazı sivillerin yaralandığı, İsrail ordusunun ise sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişiyi öldürdüğü açıklanmıştı.

Saldırının halen devam ettiği kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da İsrail'in Lübnan'ın Tel Hamamis ve El-Vazzani bölgelerini bombaladığını duyurdu.

Açıklamada, Lübnan tarafından düzenlenen anti tank füzesi saldırısında ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırında yer alan Metula yerleşim bölgesine anti tank füzesi atıldı.

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