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Dünya
Reuters 17.10.2023 11:35

İsrail Ordu Sözcüsü: Herkes kara saldırısından bahsediyor ancak başka bir şey olabilir

İsrail Ordu Sözcüsü: "Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz. Herkes kara saldırısından bahsediyor ancak başka bir şey olabilir. Gazze'de ateşkes yok"

İsrail Ordu Sözcüsü: Herkes kara saldırısından bahsediyor ancak başka bir şey olabilir

Yarbay Richard Hecht yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik harekâtının bir sonraki aşamasına hazırlandığını ancak planların yakın bir kara saldırısına ilişkin yaygın beklentilere uymayabileceğini söyledi.

Yarbay Richard Hecht gazetecilere verdiği düzenli brifingde, "Savaşın sonraki aşamalarına hazırlanıyoruz. Bunların ne olacağını söylemedik. Herkes kara harekâtından bahsediyor. Farklı bir şey olabilir" dedi.

Uluslararası hukuka dayalı silahlar kullandıklarını söyleyen sözcü, "zararı azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291'i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

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