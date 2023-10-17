Kızılhaç: İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de bir felaket yaşanıyor

"Gazze'de bir felaket yaşanıyor." diyen Longa, halkın tüm yardım malzemelerine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Longa, "Gazze'deki sağlık sisteminin durumundan derin kaygı duyuyoruz, ilaçlar tükeniyor. Genel olarak yakıt tükeniyor. Bu durum, yoğun bakım üniteleri, kuvözler, oksijen ve dolayısıyla tüm hayat kurtarıcı çalışmalar için jeneratörün ve elektriğin olmadığı anlamına geliyor. Bu aynı zamanda sivillerin ve sağlık çalışanlarının korunmasını da yakından ilgilendiriyor. Tüm taraflara çağrımız, mümkün olan en kısa sürede güvenli yolları açmaları ve insani yardımları ya da aşırı ihtiyaç duyulan insani yardımları, Gazze Şeridi'ne ulaştırmak için bize güvenli bir erişim sağlamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması veya insani yardım getirmenin başka yollarını bulmanın önemine işaret eden Longa, Gazze'ye güvenli ve engelsiz erişim sağlanması gerektiğini vurguladı.

Longa, Gazze için bundan sonra ne olacağını tahmin etmenin zor olduğunu kaydederek, diğer birçok yardım kuruluşu gibi pozitif ve iyimser kalmak istediklerini belirtti.

"Taraflara, bu çatışmada sivillere saygı duymaları, onları korumalarının yanı sıra sağlık çalışanlarını ve tesislerini korumaları yönünde çağrıda bulunuyoruz." diyen Longa, bunun ortak bir çalışma olduğunu ve tüm tarafların buna dahil olduğunu söyledi.

"Hastanelerde yakıt tükendi ve şu anda yakıtı sadece acil servisler için kullanıyorlar"

IFRC Sözcüsü Longa, Gazze'ye insani yardımların girmemesi durumunda durumun daha da kötüye gideceğini anlatarak, "Yakıt olmadan elektriğin olmayacağı ve hastanelerin artık çalışmayacağı çok açık. İlaç olmadan insanlar tedavi edilemez. Sağlık çalışanlarının güvenliği olmadan yaralılar tedavi edilemiyor. Hastanelerde yakıt tükendi ve şu anda yakıtı sadece acil servisler için kullanıyorlar. Gazze Şeridi'nin mühürlendiğini, içerisine bir şeyin getirilemediğini ve bir şeylerin çıkartılmadığını biliyoruz." diye konuştu.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılması talebi karşısında derin endişe duyduklarını belirten Longa, "Gazze'deki Filistin Kızılayının doktor, hemşire ve gönüllülerinden hastaneyi boşaltmaları istendi ancak onlar bunu reddetti. Birkaç nedenden dolayı bu kararı aldılar, her şeyden önce hastaları bırakmadıkları için. Lojistikleri yok, yoğun bakımdaki hastayı veya belki de kuvözdeki kişiyi hastaneden tahliye edecek imkanları yok." ifadelerini kullandı.

Longa, Gazze Şeridi'nin dünyanın en yoğun nüfuslu yerinden biri olduğunu belirterek, "Gazze, 2 milyondan fazla sivilin yaşadığı küçük bir toprak parçası. (İsrail'in saldırıları nedeniyle) Şu anda Gazze'de kesinlikle güvenli bir bölge yok." dedi.