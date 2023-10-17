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Dünya
AA 17.10.2023 11:33

Güney Kore, ABD ve Japonya arasında üçlü iletişim hattı kuruldu

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın, "Kuzey Kore'nin artan askeri tehditleri ve Çin'in bölgedeki artan faaliyetleri" karşısında üçlü iletişim hattı kurduğu bildirildi.

Güney Kore, ABD ve Japonya arasında üçlü iletişim hattı kuruldu
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'a konuyla ilgili bilgi veren Güney Koreli bir yetkili, Güney Kore, ABD ve Japonya arasında bir iletişim hattı kurulduğunu ve hattın, ülkelerin teknisyenleri tarafından test edildiğini belirtti.

Hattın "Kuzey Kore'nin artan askeri tehditleri ve Çin'in bölgedeki artan faaliyetlerine" yönelik kurulduğunu kaydeden yetkili, hattın, 3 ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni birbirine bağlayarak liderler ve üst düzey güvenlik yetkilileri arasında her an sesli ve görüntülü iletişime olanak sağlayacağını aktardı.

Hat, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ağustosta Camp David'de yaptıkları zirvede "ortak bir tehdit" karşısında birbirlerine "danışma taahhüdü" üzerinde anlaşmalarının ardından kuruldu.

Camp David Zirvesi

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirve sonrasında Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü verilmişti.

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