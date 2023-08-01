Lübnan'daki Filistin kampında çatışmalar yeniden başladı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde 60 binden fazla mültecinin yaşadığı Ayn el-Helva Kampı'ndan yeniden silah sesleri yükselmeye başladı.
Kamp içindeki Filistinli grupların birbirinin hedeflerine ağır silahlar ve havan mermileriyle vurduğu duyuruldu.
3 günde 11 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), dün, Ayn el-Helva Kampı'nda 29 Temmuz'da başlayan çatışmalar sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda dün kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu.