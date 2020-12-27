Lübnan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzey kesiminde yer alan Trablusşam kentinde bir grup Suriyeli mülteci ile Lübnanlılar arasında tartışma yaşandı.

Tartışma, kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı.

Bir süre sonra bölgedeki Suriyeli sığınmacılara ait çadırlardan biri kundaklandı.

Ateş kısa sürede tüm kampa yayıldı. Bazı mutfak tüpleri patladı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ama çadırları yanan 100 Suriyeli aile sokakta kaldı.

Suriyeli mültecilerin kaldığı kamptaki yangına ilişkin görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra, bölge halkı, sokakta kalan Suriyeliler için evlerini açtığını duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

Lübnanlı Bakan: Bu, tüm yönleriyle kınadığımız bir suçtur

Öte yandan Lübnan Sosyal İşler ve Turizm Bakanı Remzi Muşerrefiye, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kampının ateşe verilmesini kınadı.

"Bireysel anlaşmazlıkların ardından Minye'deki Suriyeli mültecilere ait kampın bazı gençler tarafından ateşe verilmesi, tüm yönleriyle kınadığımız bir suçtur" diyen Muşerrefiye, Lübnan yargısına "bu suçta parmağı olan herkese gerekli cezayı vermesi" çağrısında bulundu.

Muşerrefiye ayrıca, söz konusu Suriyeli mültecilere yardım için uluslararası kuruluşlarla iş birliğine hazır olduklarını söyledi.