Haber Giriş: Kaynak: AA
Lübnan'da patlamadan zarar görenlere kredi desteği sağlanacak
[Fotoğraf: AA]
Lübnan Merkez Bankası, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan zarar görenlere kredi desteği verileceğini açıkladı.
Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, yayımladığı genelgeyle ülkedeki bankalar ve finans kuruluşlarına, patlamadan etkilenenlere kişisel limitlerine bakılmaksızın kredi sağlanması talimatı verdi.
Selame ayrıca yayımladığı ikinci genelgeyle bankalar ve finans kuruluşlarından yurt dışından ülkeye dolar likiditesi sağlamalarını istedi.
5 bin kişi yaralandı
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
Patlama sonucu en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Etiketler: lübnan beyrut Beyrut limanı kredi desteğiSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 00:02
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