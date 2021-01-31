Lübnan'da koronavirüs tedbirlerine karşı 28 Ocak'ta başlayan protestolar, Trablusşam şehrinde şiddet olaylarına dönüştü.

Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1 kişi ölmüş,

226 kişi yaralanmıştı.

Yaralananların 70'i çocuk

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Fonun Lübnan Ofisi Temsilcisi Yukie Mokuo, "Çatışmalar, çocuklar üzerinde kabul edilemez etkilere yol açıyor" dedi.

Protestolar sırasında yaralananlardan 70'inin çocuk olduğunu duyurdu.

Ekonomik kriz öfkeyi artırdı

Lübnan'da protestocular, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaza da tepkili.

Kamu borcu 90 milyar doları aşarken, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden biri yaşanıyor.

Ülke, özellikle Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Lübnan'da 10 Ağustos 2020'den bu yana hükümet kurulamıyor.