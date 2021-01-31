Salgının en çok yayıldığı ülke olan ABD'de bir günde 170 binden fazla vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 26 milyon 514 binin üzerine çıktı.

Kaliforniya, 3 milyon 280 binle en çok vakanın görüldüğü eyalet konumunda.

Mutasyonlu virüse karşı pek çok ülke tedbirlerini de artırıyor.

Kolombiya'da koronavirüsün daha bulaşıcı türü görüldü

Kolombiya'da koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Mutasyonlu türün, Brezilya'dan ülkeye giriş yapan bir yolcuda görüldüğü aktarıldı.

Almanya'da 'mutasyon' önlemi

Almanya da mutasyonlu virüse karşı, tedbirlerini sıkılaştırdı.

Tedbirler kapsamında, koronavirüsün hızlı yayılan türünün görüldüğü İngiltere, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Portekiz'den yolcu kabul edilmiyor.

İran'da 'mutasyonlu virüs' endişesi

İran ise Avrupa'dan yolcular için iki haftalık zorunlu karantina kararı aldı.

Karantinanın, yolcuların test sonuçları negatif çıksa dahi uygulanacağı açıklandı.

Mutasyona uğramış virüsün İran'ı etkilememesi için bu kararın alındığı aktarıldı.

Özbekistan tedbirleri artırdı

Özbekistan da koronavirüsün hızlı yayılan türüne karşı tedbir aldı. Mutasyonlu virüsün görüldüğü ülkeler için uyguladığı giriş yasağını 1 ay daha uzattı.

Yasak kapsamında İngiltere, İtalya, Danimarka, Avusturya, Avustralya, Hollanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Almanya da dahil edildi.

Fransa’da son 24 saatte 24 bin 392 vaka

Fransa’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 bin 392 yeni vaka ile toplam vaka sayısının 3 milyon 177 bin 879’a ulaştığını açıkladı.

Son 24 saatte 242 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 75 bin 862’ye yükseldi.

Ülke genelinde 1817 yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 181 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Pakistan'da 11 bin 623 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 183 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 543 bin 214’e yükseldi.

Son 24 saatte 63 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 623’e ve iyileşenlerin sayısı 498 bin 152’ye çıktı.

Endonezya'da vaka 1 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 518 kişinin COVID-19 testi pozitif çıkan Endonezya'da, toplam vaka sayısı 1 milyon 66 bin 313'e ulaştı.

Ülkede 10 bin 242 kişi sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 862 bin 502 oldu.

Son 24 saatte 210 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, COVID-19 kaynaklı can kayıpları 29 bin 728'e çıktı.

Malezya'da günlük vaka sayısında rekor

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 bin 728 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü, toplam vaka sayısı 209 bin 661'e yükseldi.

Bugün 3 bin 805 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 161 bin 527, aktif vaka sayısı ise 47 bin 388 oldu.

Son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19 salgınında ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi.

Japonya'da son 24 saatte 3 bin 345 yeni vaka

Japonya’da ise COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 345 artarak 388 bin 15’e, virüse bağlı can kaybı 91 artışla 5 bin 701’e yükseldi.

Son bir günde 83 bin 538 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 344 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 974 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

Tunus'ta can kaybı 6 bin 680'e çıktı

Tunus Sağlık Bakanlığı, COVID-19'dan 81 kişinin daha öldüğünü, 1438 yeni vaka tespit edildiğini, 1705 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Böylece ülkede toplam can kaybı 6 bin 680'e, vaka sayısı 207 bin 468'e, iyileşenlerin sayısı da 156 bin 160'a ulaştı.

Lübnan'da can kaybı 3 bini geçti

Lübnan'da son 24 saatte 61 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 631 kişi enfekte oldu ve 2 bin 402 kişi iyileşti.

Vefat sayısı 3 bin 31'e, vakalar 298 bin 913'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 178 bin 472'ye yükseldi.

Ürdün'de 641 yeni vaka

Ürdün'de salgında 23 kişi daha hayatını kaybetti, 641 kişinin enfekte oldu, 957 kişi sağlığına kavuştu.

Fas'ta can kaybı 8 bin 259'a yükseldi

Fas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte virüs nedeniyle 13 kişinin öldüğünü, 701 yeni vaka tespit edildiğini, 762 hastanın sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Son verilerle toplam can kaybı 8 bin 259'a, vaka sayısı 470 bin 691'e, iyileşenlerin sayısı da 448 bin 628'e ulaştı.

Cezayir'de 2 bin 888 kişi virüsten yaşamını yitirdi

Cezayir'de virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 325 yeni vaka tespit edildi, 196 hasta sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 2 bin 888, vaka sayısı 107 bin 122, iyileşenlerin sayısı da 73 bin 212 oldu.