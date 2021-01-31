Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 02:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Brezilya'da Castelao Stadyumu'nda yangın
[Fotoğraf: İHA]
Brezilya'da 2014 FIFA Dünya Kupası maçlarının da oynandığı Castelao Stadyumu'nda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ünlü stadyumda hasara yol açtı.
Brezilya'da dünya kupasına ev sahipliği yapan ünlü Castelao Stadyumu henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu.
Yangın kısa sürede büyüdü, alevler stadyumdaki koltuklara sıçradı.
Çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
2014 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapmıştı
Ceara eyaletine bağlı Fortaleza kentindeki Castelao Stadyumu 2014 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaptı.
1973'te inşa edilen ve 67 bin kapasiteye sahip stadyum, kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapıyordu.
Etiketler: Brezilya Dünya Kupası FIFA Yangın
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