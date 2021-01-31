Brezilya'da dünya kupasına ev sahipliği yapan ünlü Castelao Stadyumu henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu.

Yangın kısa sürede büyüdü, alevler stadyumdaki koltuklara sıçradı.

Çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

2014 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapmıştı

Ceara eyaletine bağlı Fortaleza kentindeki Castelao Stadyumu 2014 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaptı.

1973'te inşa edilen ve 67 bin kapasiteye sahip stadyum, kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapıyordu.