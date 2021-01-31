Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 04:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekvador Devlet Başkanı Moreno'yu taşıyan uçak arıza yaptı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'yu taşıyan uçak, mekanik arıza nedeniyle Washington'a acil iniş yaptı. Moreno ve heyetinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'yu taşıyan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra mekanik arıza yaşadı.
Uçak, arıza üzerine ABD'nin başkenti Washington'a acil iniş yaptı.
Moreno'nun durumu iyi
Ekvador liderinin ABD'de resmi ziyarette bulunduğu, gelişmenin ziyaret sonrası yaşandığı aktarıldı.
Moreno ve heyetinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Uçakta meydana gelen arızaya dair ise bilgi verilmedi.
Etiketler: ABD
Sıradaki Haber
Irak'ta ekmek fırınında patlama: 26 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz