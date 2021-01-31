Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 03:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ta ekmek fırınında patlama: 26 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ta gaz sızıntısı nedeniyle bir ekmek fırınında patlama meydana geldi. Patlamada 3'ü ağır toplam 26 kişi yaralandı.
Irak'ın güneyinde bulunan Divaniye şehrinde bulunan bir ekmek fırınında oluşan gaz sızıntısı, büyük bir patlamaya yol açtı.
Patlama nedeniyle 26 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çevrede büyük hasar oluştu
Patlamanın şiddetiyle ekmek fırınının bulunduğu binada çökme meydana geldi.
Patlama, çevrede de büyük hasara yol açtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki Haber
Brezilya'da Castelao Stadyumu'nda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz