Lübnan'da koronavirüs önlemleri sokakları karıştırdı. Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde salgın tedbirlerine tepki gösteren protestocular, pazartesi gününden bu yana sokaklarda.

Ekonomik kriz ve yolsuzluk karşıtı sloganlar da atan protestocuların adresi Nur meydanı oldu.

[Fotoğraf: AA]

Güvenlik güçleri ve protestocular karşı karşıya geldi. Güvenlik güçleri, kalabalığı göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştı.

Bir gösterici hayatını kaybetti

Protestocular taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık verdi. Bugün göstericiler bir otomobili ateşe verdi.

Olaylarda 1 gösterici hayatını kaybetti, 226 kişi yaralandı. Çok sayıda askeri araç da hasar gördü.

[Fotoğraf: AA]

Protestolarda yaralanan Ömer T.'nin naaşı, Bab et-Tibbane bölgesindeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye, çok sayıda kişi katıldı.

"Lübnan güvenlik güçleri barışçıl gösterileri Fransız silahlarıyla bastırıyor"

Uluslararası Af Örgütü, Lübnan güvenlik güçlerinin ülkedeki barışçıl gösterileri bastırmak için Fransız silahlarını kullandığını öne sürdü.

[Fotoğraf: AA]

Örgütün Fransa temsilciliğinde görevli bir yetkili, Fransa'nın, yıllardır Lübnan güvenlik güçlerine "kanun uygulama ekipmanları" sağladığını söyledi.

Fransız silahlarının, göstericilere karşı kullanılması sonucu en az bin

protestocunun yaralandığını savundu.

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'ya, uluslararası hukuka uygun kullanmayı taahhüt etmediği takdirde, Lübnan'a silah ihracatını askıya alma çağrısında bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Ülkedeki ekonomik durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun yüzde 50'yi aştığı ülke, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.