Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak Başbakanı Kazımi, DEAŞ’ın sözde valisinin öldürüldüğünü açıkladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi’nin öldürüldüğünü duyurdu.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini söyledi.
Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermeyen Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, "DEAŞ çetelerine karşı sarsısıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik" ifadesini kullandı.
Etiketler: DEAŞ Irak Terör Örgütü
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