Hasan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, delta varyantına rastlanan 9 kişinin Etiyopya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'tan geldiğini belirtti.

"Lübnan daha fazlasına katlanamaz." diyen Hasan, Lübnanlıları aşı olmaya ve gerekli koruyucu tedbirlere uymaya çağırdı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede şu ana kadar salgın nedeniyle 7 bin 856 kişi vefat etti, 545 bin 226 kişi virüse yakalandı, 532 bin 988'i de iyileşti.

Kuveyt

Kuveyt haber ajansı KUNA, yaklaşık bir yıl aradan sonra 12 ülkeye doğrudan uçuşların 8 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, doğrudan uçuşların başlayacağı ülkelerin İngiltere, İspanya, ABD, Hollanda, İtalya, Avusturya, Fransa, Kırgızistan, Bosna-Hersek, Almanya, Yunanistan ve İsviçre olduğu aktarıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sözcüsü Saad el-Uteybi ise 1 Ağustos'tan itibaren yabancı ülke vatandaşlarının aşı olmaları şartıyla ülkeye girişine izin verileceğini kaydetti.

Uteybi, hamileler, sağlık sorunları nedeniyle aşı olamayanlar ve henüz aşı sırası gelmeyen yaş grubundakiler hariç Kuveyt vatandaşlarının da 1 Ağustos'tan itibaren 2 doz aşı almamışsa yurt dışına çıkmasına izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Kuveyt'te son verilere göre, salgın nedeniyle 1995 kişi vefat etti, 360 bin 406 kişi enfekte oldu, 339 bin 604 kişi iyileşti.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 114 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 5 bin 882 kişinin enfekte olduğu ve 2 bin 200 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 15 bin 179'a, vakaların 432 bin 761'e, iyileşenlerin 358 bin 521'e çıktığı aktarıldı.