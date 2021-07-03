Resmi çalışma ziyareti kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Kalın, gazetecilere yaptığı temasları değerlendirdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldiklerini aktaran Kalın, Rama'nın Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini hatırlattı.

Rama'nın hem ocak hem de haziran ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde ikili ilişkileri etraflı bir şekilde ele alma imkanları olduğunu anımsatan Kalın, "Bunu takip mahiyetinde ve Cumhurbaşkanı'mızın da önümüzdeki aylarda mutasavver bir Arnavut ziyareti hazırlıklarını görüşmek üzere bugün burada temaslarda bulunduk. Hem ikili ilişkilerimizi hem bölgesel konuları etraflı bir şekilde ele alma imkanımız oldu." diye konuştu.

Arnavutluk'un Türkiye ile çok derin tarihi kökleri ve ilişkilerinin bulunduğunu kaydeden Kalın, bugün ticaretten güvenlik iş birliğine, bölgesel konulara kadar farklı alanlarda yakın çalışıldığını söyledi.

"FETÖ bulunduğu ülkelere büyük tehdit teşkil etmektedir"

Arnavutluk'ta 600’e yakın Türk firmasının çeşitli sektörlerde iş ve yatırım yaptığını belirten Kalın, "Aynı şekilde bizim insanlarımız hem buraya gelmekte hem Arnavut kardeşlerimiz Türkiye’ye sıkça gelmekteler. Bütün bu alanlarda iş birliğimizi daha da güçlendirmek için, eğitim, kültür alanında da iş birliğimizi daha da derinleştirmek için, çalışmalarımızı bundan sonra da yürüteceğiz." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele bağlamında Arnavut makamlarıyla yürüttükleri önemli çalışmalar olduğuna dikkati çeken Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu terör örgütünün bulundukları ülkelerin kanunlarını kendi lehlerine manipüle ederek ilişkilerimize zarar vermesine müsaade etmemiz elbette mümkün değil. Zira Cumhurbaşkanı’mızın da müteaddit kere ifade ettiği gibi, bu örgüt bulunduğu ülkelere de büyük tehdit teşkil etmektedir, ama aynı zamanda bulundukları ülkelerle ülkemiz arasındaki ilişkileri zehirlemek için, bozmak için de çeşitli manipülatif faaliyetler yaptıklarını da biz biliyoruz."

"Savunma sanayi alanında iş birliğimiz devam edecek"

Balkanlar’daki barış ve istikrarın devam ettirilmesi, NATO bağlamında iş birliği, Avrupa Birliği (AB) ile küresel konuların gündemlerinde olduğunu ifade eden Kalın, "Türkiye-Arnavutluk ilişkileri her yıl daha da güçlenerek yeni, ivme kazanarak devam ediyor. Bu ilişkileri farklı alanlarda genişletmek ve derinleştirmek için de çalışmalarımız bundan sonra yoğun bir şekilde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk ile savunma sanayi alanında da önemli iş birliklerinin bulunduğunu söyleyen Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Yani İHA’lar da dahil olmak üzere, Arnavutluk’un güvenliğini sağlamak, buradaki barış ve istikrarı desteklemek için savunma sanayi alanında da iş birliğimiz bundan sonra devam edecek. Bu konuyla ilgili takım spesifik projeler hakkında yürütülen müzakereler de devam ediyor. Bunların da en kısa zamanda tamamlanarak neticelendirilmesini arzu ediyoruz.

Zira Arnavutluk’un barış ve istikrarı bizim barış ve istikrarımızdır, Balkanlar’ın barış ve istikrarıdır. Yani burada hem teröre karşı hem insan kaçakçılığıdır, uyuşturucu kaçakçılığıdır ya da benzer suçlara karşı Arnavutluk güvenlik makamlarının güçlendirilmesi, bizim de ortak çıkarımızadır. Bu manada da bu alandaki, özellikle savunma sanayi alanındaki çalışmalarımızı güçlendirerek devam edeceğiz."

Altyapının güçlendirilmesi, sağlık, ticaret, yatırım, güvenlik, eğitim, kültür, tarih ve bütün bu alanlarda iş birliklerinin devam edeceğini vurgulayan Kalın, Türk kurumlarının yıllardır Arnavutluk'ta faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

TİKA'nın yıllardır tarihi eserleri restore ettiğini, Maarif Vakfının bir üniversitesinin Arnavutluk'ta bulunduğunu kaydeden Kalın, "Özellikle Arnavut gençlerin eğitimi hem lise hem üniversite düzeyinde eğitimini de daha güçlendirilmesi ve desteklenmesi için yürüttüğümüz faaliyetler var. Aynı şekilde bildiğiniz gibi burada yaşanan deprem hadisesinden sonra Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla burada 500’ün üzerinde konut inşa edildi.

Bunlar tamamlanmak üzere ve ağustos ayında da sahiplerine teslim edilecek. Bu alandaki iş birliğimizi de artıracağız. Yine bu salgın döneminde özellikle sağlık alanındaki iş birliği bağlamında Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla burada çok kısa sürede bir hastane yapıldı biliyorsunuz, aşı tedarik etme imkanımız oldu. Bundan sonraki süreçte de sağlık da dahil olmak üzere, bütün bu alanlarda Arnavutluk’la iş birliğimizi derinleştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kalın'a temaslarında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sabri Demiri ile Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük eşlik etti.