ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin bugün telefonda görüştüklerini aktardı.

4 milyon doz Moderna aşısı bağışlanacak

Sullivan'ın görüşmede, artan COVID-19 vakaları nedeniyle zor günler yaşayan Endonezya halkına desteğini dile getirdiğini belirten Horne, "Sullivan, ABD'nin Endonezya'ya 4 milyon doz Moderna aşısı bağışlayacağını ve bu dozların en kısa sürede COVAX aracılığı ile sevk edileceğini söyledi" ifadesini kullandı.

Sullivan ve Marsudi'nin ABD'nin, Endonezya'ya COVID-19 ile mücadelede daha çok destek verme planlarından da bahsettiğini kaydeden Horne, ABD yönetiminin, Güneydoğu Asya ve Endonezya ile COVID-19 sonrası dönemde de ilişkileri geliştirmeye verdiği önemi dile getirdiğini belirtti.