Haber Giriş: Kaynak: AA
Lübnan'da COVID-19 vaka sayısında rekor artış
[Fotoğraf: AA]
Lübnan Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ayrıca bir günde rekor sayıda kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün 7 kişinin daha hayatını kaybettiği ayrıca, 1280 kişide COVID-19 tespit edildiği belirtildi.
Salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı olduğu belirtilen açıklamada, son rakamlarla birlikte toplam can kaybının 340, vaka sayısının 35 bin 228, iyileşen sayısının ise 15 bin 343 olduğu kaydedildi.
Etiketler: lübnan koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 00:20
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