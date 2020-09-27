Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, COVID-19 bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 14 bin 412 artışla 527 bin 446'ya yükseldi.

Ülkede, virüs nedeniyle 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 700'e ulaştı.

Fransa'da COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,2'ye yükseldi.

Son 7 günde 4 bin 102 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, bunlardan 763'ü yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da, 24 Eylül'de 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Başbakan Jean Castex, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirmişti.