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Dünya
AA 20.02.2024 00:39

Lübnan’da 3 katlı bina çöktü: En az 4 ölü

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Şuveyfat bölgesinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi öldü ve 17 kişi enkaz altında kaldı.

Lübnan’da 3 katlı bina çöktü: En az 4 ölü
[Fotograf: AA]

Lübnan’ın resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre Beyrut’un güneyinde yer alan Şuveyfat bölgesinde daha önce boşaltılması talimatı verilen 3 katlı bina yıkıldı.

Binada bulunanların çoğunun Suriyeli mülteciler olduğu, enkaz altında şu ana kadar 1’i çocuk 2’si kadın toplam 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kadının sağ çıkarıldığı duyuruldu.

Enkaz altında kalan 17 kişiye ulaşılması için çalışmalar devam ediyor.

Söz konusu binanın eski olduğu ve son günlerde meydana gelen şiddetli yağışların, binanın zemininde kayma ve duvarlarında çökmeye neden olduğu bilgisi verildi.

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