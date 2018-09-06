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Lübnan Paraguay'ın Kudüs'teki büyükelçiliğini taşıma kararından memnun

Lübnan, Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararını memnuniyetle karşıladı.

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Lübnan Paraguayın Kudüsteki büyükelçiliğini taşıma kararından memnun

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını geri çekme yönünde attığı adımın memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Ayrıca açıklamada, diğer ülkelere de uluslararası meşruiyet ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararlarına saygı çerçevesinde büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını tekrar gözden geçirme çağrısı yapıldı.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını belirterek, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor" demişti.

Paraguay, ABD ve Guatemala'dan sonra 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Açılış törenine, eski Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tel Aviv, taşıma, Paraguay, kudüs, büyükelçilik
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