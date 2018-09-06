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Fransa'da mülteci kampına tahliye operasyonu

Fransız polisi, ülkenin kuzeyindeki Grande-Synthe'de çadır ve barakalarda yaşayan yaklaşık 800 mülteciyi tahliye etti.

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Fransada mülteci kampına tahliye operasyonu

Grande-Synthe Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 07.30'da başlayan tahliye operasyonunun sorunsuz tamamlandığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, şehrin tren garı ve çevresinde kurdukları çadır ve barakalardan tahliye edilen mültecilerin otobüslerle bölgedeki göçmen merkezlerine götürüldüğü kaydedildi.

Ekipler göçmen bürolarının önünde hazır bekledi

Yaklaşık 200 polis, 20'ye yakın itfaiye görevlisi ve sağlık ekiplerinin katıldığı operasyon sırasında göçmen bürosu görevlileri de hazır bulundu.

Çoğu Kuzey Irak'tan gelen mültecilerin, yapılan incelemelerden sonra sınır dışı edileceği veya iltica sürecinin başlatılacağı belirtildi.

Grande-Synthe ve çevresinde yoğunlaşan mülteci ve göçmenler, yasa dışı yollardan İngiltere'ye geçmek için mücadele ediyor. Valilik, 2016 sonunda yıkılan "jungle" tipi mülteci kamplarının yeniden oluşmaması için tahliyeleri sıklaştırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mülteci, iltica süreci
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