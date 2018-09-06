California'da yangın hızla büyüyor

ABD California'da bir orman arazisindeki yangın, düzinelerce evin tahliye edilmesine neden oldu. 2 bin dönüm araziyi etkileyen yangında ayrıca bir otoyol da kullanıma kapatıldı.

"Delta" adı verilen yangın, Shasta–Trinity Ulusal Ormanı'na sıçradı. 8 ölümle sonuçlanan "Carr" yangınının olduğu yere de yakın.

Shasta–Trinity Ulusal Ormanı Sözcüsü Carol Underhill, "Yangın tam olarak kasabanın ortasında değil" dedi.

California'daki orman yangınları bu yıl eyalet tarihinin en yıkıcı zamanlarından biri olan 2017'den daha çok zarar verdi.

California Ormancılık ve Yangından Korunma Dairesi'ne göre, 2017 yılının aynı döneminde 94 bin 671 hektar alanı yok eden yangınlar olmuştu.

Kaynak: Reuters