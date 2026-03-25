Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2026 18:26

Lübnan: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1094'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 22 artarak 1094'e, yaralı sayısının ise 3 bin 119'a çıktığını duyurdu.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1094'e, yaralı sayısının ise 3 bin 119'a çıktığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 121'inin çocuk, 81'inin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 42 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 119 sağlık çalışanının yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1072 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Oxfam, İsrail'in Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da su altyapısını tahrip ettiğini bildirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:41
Ağrı şehidimiz Akarsel'e veda
18:27
Borsa günü yükselişle tamamladı
17:52
Oxfam, İsrail'in Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da su altyapısını tahrip ettiğini bildirdi
17:48
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında görüntü çekilmesine ilişkin soruşturma
17:46
Otonom sistemlerde yeni çağ: Hava ve kara araçları artık birlikte düşünüyor
17:39
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk
Edirne'de F-16'lar ve Bayraktar Akıncı prova uçuşu yaptı
Edirne'de F-16'lar ve Bayraktar Akıncı prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ