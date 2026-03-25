Lübnan: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1094'e yükseldi

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1094'e, yaralı sayısının ise 3 bin 119'a çıktığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 121'inin çocuk, 81'inin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 42 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 119 sağlık çalışanının yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1072 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.