Dünya
AA 25.03.2026 17:49

Oxfam, İsrail'in Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da su altyapısını tahrip ettiğini bildirdi

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in Gazze'deki soykırım sürecinde su altyapısına yönelik tahribatı Lübnan'ın bazı bölgelerinde de uygulandığını ve bunun altyapıya zarar vermeye başladığını bildirdi.

Oxfam'dan yapılan yazılı açıklamada, kuruluşun analizine göre, İsrail ordusunun su ve sanitasyon altyapısını tahrip ettiği ve bu tahribatın, son savaşta yıkılan veya hasar gören ve yeniden inşa edilmekte olan tesislerin yakınlarına yönelik saldırıları da içerdiği kaydedildi.

Cenevre Sözleşmeleri'nin, su tesislerine ve insanların hayatta kalabilmesi için hayati öneme sahip diğer tesislere yönelik saldırıları yasakladığı hatırlatılan açıklamada, savaş yöntemleri arasında suyu kesintiye uğratmanın "yasa dışı" olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, kasıtlı olarak suyu kesintiye uğratmanın veya yardımın ulaşmasını engellemenin "savaş suçu teşkil edebileceği" uyarısı yapılarak, "Oxfam, İsrail'in Gazze'deki soykırım sürecinde kullandığı su altyapısına yönelik askeri stratejisinin şu anda Lübnan'ın bazı bölgelerinde de uygulanmaya başlandığından endişe duyuyor." ifadesi yer aldı.

Oxfam ekipleri, tesislere güvenli şekilde ulaşamıyor

Açıklamada, İsrail'in geniş çaplı toplu zorla tahliye emirleri sonrasında yüz binlerce insanın Lübnan'ın güneyindeki evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Oxfam ve ortaklarının, yaklaşık 60 bin kişiye temiz su sağlayan 19 önemli su tesisinde onarım çalışmalarını yürütmekten sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, bu tesislerden altısının, geçen yıl İsrail bombardımanında hasar gördüğü hatırlatıldı. Açıklamada, bu tesislerin bulunduğu birçok bölgede hava saldırıları gerçekleştiğinin doğrulandığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgelerdeki saldırıların şiddeti nedeniyle, Oxfam ekiplerinin halihazırda bu tesislere güvenli şekilde ulaşamadığına işaret edilerek, bu nedenle, bu tesislerin de tahrip olup olmadığının değerlendirilemediği kaydedildi.

Ayrıca sivil altyapının tahribatının, sadece hayati önem taşıyan su tesisleriyle sınırlı kalmadığına dikkat çekilen açıklamada, "İsrail, elektrik şebekelerini ve köprüleri de tahrip ederek, bütün kasaba ve köylerin hayati önem taşıyan tedarik hizmetlerini kesintiye uğrattı." denildi.

