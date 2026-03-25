İranlı yetkililer: Tahran mevcut şartlarda ateşkes ve müzakereleri meşru görmüyor

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre, ismi açıklanmayan bazı İranlı yetkililer, ateşkes ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haberde, “İranlı yetkililer mevcut şartlarda ateşkes ve müzakereleri meşru görmüyor.” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, ABD’nin ateşkes ilanı ve İran ile müzakere süreci başlatmak için çaba gösterdiğini ancak mevcut şartlarda ateşkes ve müzakerelerin uygun olmadığını vurguladı.

Ayrıca, İran yönetiminin ateşkes teklifini kabul etmediği, Tahran'ın sunduğu şartların kabul edilmesi durumunda ise ateşkes değil, yalnızca savaşın sona ermesini kabul edeceği kaydedildi.

İran, 5 şart koşuyor

İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisinin Press TV’ye yaptığı açıklamaya göre Tahran, Washington’ın tekliflerini "saha gerçeklerinden kopuk ve aşırı" bularak geri çevirdi. İran’ın savaşı bitirmek için öne sürdüğü şartlar şöyle:

Suikastlar ve askeri operasyonların istisnasız son bulması.

Savaşın yeniden başlatılmayacağına dair somut ve bağlayıcı mekanizmaların kurulması.

Net bir şekilde tanımlanmış ve garanti altına alınmış savaş zararlarının ödenmesi.

Savaşın sadece İran için değil, bölgedeki tüm "direniş grupları" için tüm cephelerde sona ermesi.

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki otoritesinin uluslararası düzeyde tanınması ve garanti edilmesi.