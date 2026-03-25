TRT Haber 25.03.2026 17:37

İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk

İran yönetimi, ABD tarafından sunulan teklifi incelediklerini ve sunulan şartları "aşırı" bulduklarını dile getirdi.

[Fotograf: Reuters]

Press TV'de yer alan habere göre İran, şartları yerine getirilene kadar meşru müdafa hakkını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Haberde, İran'ın savaşın sona ermesi konusundaki ilk şartının, saldırı ve suikastların durdurulması olduğu belirtildi.

Habere göre İran'ın, savaşın sona ermesi için öne sürdüğü 5 şart şöyle sıralandı;

— Saldırıların tamamen durmasını istiyoruz.

— Savaşın yeniden başlamayacağına dair somut güvenceler talep ediyoruz.

Savaş tazminatlarının belirlenmesini ve ödenmesini istiyoruz.

— Tüm cephelerde çatışmaların sona ermesini talep ediyoruz.

Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğimizin tanınmasını istiyoruz.

İran tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Savaşın sona erme zamanının Trump tarafından dikte edilmesine izin vermeyeceğiz. Savaşın sonunu biz belirleriz" denildi.

